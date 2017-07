9 canciones nuevas y muy top para empezar bien agosto

Comienza agosto, el mes tradicional de las vacaciones, y la buena música sigue sonando.

Junto a la catarsis de lanzamientos discográficos que nos trajo el viernes -como el nuevo álbum de Arcade Fire o el debut de Julia Michaels- seleccionamos ahora 9 canciones que también se han estrenado estos útimos días y hay que escuchar sí o sí.

Y entre los que hay un poco de todo: desde rock legendario a lo último en rap y r'n'b.

¿Sus autores? Charli XCX, Future, Nicki Minaj, The Killers, Mick Jagger...

1. 'Boys', de Charli XCX

¿Te has cansado ya de jugar a reconocer a todos los chicos que aparecen en el videoclip de Chali XCX y entre los cuales figuran Joe Jonas, The Vamps, Will.I.Am, Dan Smith (Bastille), Mic Lowry o Shaun Ross? Pues atiende a este single cuyos estribillo ("boys, boys") promete pegase a tu oreja y no despegarse hasta dentro de mucho tiempo.

2. 'You da Baddest', de Future y Nicki Minaj

Una alianza que muestra la cara más soleada y calmada de ambos artistas (se nota que el mar está cerca).

3. 'We were beautiful', de Belle and Sebastian

Los escoceses, reconocido grupo de culto del pop indie de los noventa, regresan con este tema tras dos años de silencio... y cada vez más sofisticados.

4. 'How we dream', de Maico

El 24 de junio los mallorquines Maico lanzaron este vídeo, un grito millennail lleno de energía.

5. 'Would you ever', de Skrillex

El productor ha relajado su furia y vuelve con este tema de beats suaves.

6. 'Run for cover', de The Killers

The Killers lanza este tema adrenalítico y dramático con el que dan ganas de gritar.

7. 'Loco enamorado', de Abraham Mateo

El verano también sabe a amor y a ritmos urbanos. Lo entiende perfectamente Abraham Mateo, que vuelve con este tema y dos buenos compañeros: Farruko y Christian Danial.

8. 'We're on the road again' de Paul McCartney y Ringo Star.

Se trata de la primera canción que los dos exbeatles graban juntos en siete años. Y que arranca con el vigor del rock crudo y el romanticismo salvaje y bello de hace décadas.

9. 'England lost', de Mick Jagger

Paul McCartney y Ringo Star no son las únicas leyendas que se han lanzado a sacar nuevos sencillos. También Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, lanza ahora no una, sino dos nuevas canciones: England lost y Gotta get a grip. También rock, pero más ánguloso que el de los anteriores.