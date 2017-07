5 temazos con los que disfrutar a tope este fin de semana

Como cada viernes, en LOS40 te proponemos los mejores temazos para disfrutar al máximo del fin de semana.

Además, aprovechamos para mostrarte los grandes lanzamientos de estos días. En este caluroso mes de julio te proponemos estas cinco canciones para comenzar agosto con la energía a tope.

Carlos Vives, Sebastian Yatra - Robarte un Beso

Soraya - El Pretendiente ft. Mister Mimon

Cali Y El Dandee - La Estrategia

Benji & Fede - Solo por una Razón feat. Sweet California

Kesha - Learn To Let Go