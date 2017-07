Qué vagos somos...¡Pero cómo nos mola!

Seleccionar-doctor-enviar

¿Os imagináis estar en la cama malos, con fiebre, tos, escalofríos y no tener que acudir a ningún sitio para que te vea el médico?

Simplemente entras en tu app, seleccionas tu doctor y ahí van.

Doctor express 2.0.También avisamos de que todas estas ideas están siendo patentadas por nosotros en este momento, así que listillos, estaros quietos.

El único problema que vemos es que nuestras abuelas se quedarían de palique con ellos y al final habría mas tiempo de espera que con la seguridad social.

Inem, SS y las malditas burocracias

Puestos a imaginar, ¿os imagináis un país dónde no sólo no tienes que rellenar 34 formularios, hacer 22 colas y aguantar 3 horas para que te den el paro? Si no que lo puedes hacer desde casa.

Sería la leche ver a ese funcionario de moda cruzando la puerta de casa con sus 23 formularios, tu declaración del IVA, IRPF....

Todo desde casa.

Aunque con todo nuestro cariño, si es difícil que lo hagan desde la oficina, no queremos imaginar cómo sería si tienen que ir puerta por puerta.