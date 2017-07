Shakira da un cambio radical a su look (y no es la primera vez)

Shakira lo ha vuelto a hacer: ha cambiado de look. La cantante ha sorprendido a todo el mundo con una vuelta a sus orígenes, mostrando una larga melena pelirroja que recuerda mucho a sus inicios en el mundo musical.

No sabemos si la colombiana mantendrá el cambio o no, dado que lo ha hecho para el videoclip, Perro Fiel, que graba con Nicky Jam. Además, esta no ha sido la única metamorfosis que ha sufrido Shakira, sus transformaciones son constantes y es difícil que se mantenga fiel a un tipo de pelo o de estilo de vestir.

Y es que, la artista podría hacer su propio Cámbiame y para muestra estas imágenes.

¿Le quitará el puesto a Pelayo?