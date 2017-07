Así ha sido la “first date” más esperada de ‘Juego de Tronos’ y el secreto que han ocultado

"En absoluto", respondía él con una medio sonrisa (que nunca sabremos descifrar). "Oh, pues es un infortunio", reaccionaba ella, también con otra sonrisa.

Y Jon daba unos argumentos de bastante peso: "Vuestro padre quemó vivo a mi abuelo. Y quemó vivo a mi tío. Habría quemado los Siete Reinos..." y aquí le interrumpía ella dejando claro que era consciente de las fechorías de su estirpe:

"Mi padre era un hombre malvado. En nombre de la Casa Targaryen os pido disculpas por los crímenes que se cometieron contra vuestra familia. Y os imploro que no juzguéis a una hija por los pecados de su padre", una actitud que parecía convencer al bastardo.

Pero no lo suficiente como para hacer lo que le pedía la reinona: "Postraos ante mi y os nombraré Guardián de la Noche. Juntos, salvaremos al país de los que pretenden destruirlo".

"Acertáis. Ni vos sois culpable de los crímenes de vuestro padre, ni yo estoy sujeto al voto de mi antepasado. He venido porque preciso vuestra ayuda y vos la mía. (...) Y así vivimos el típico rifirrafe de las comedias románticas de 'contigo pero sin ti', que si una de cal y otra de arena, y que si una de hielo y otra de fuego...

El primer piropo de Jon y sonrojo de Daenerys

Jon intentaba adivinar su estrategia: "No deseáis matar a miles de inocentes. Es el modo más rápido de ganar la guerra pero no queréis hacerlo. Lo cual significa que sois mejor que Cersei".

Esas palabras ruborizaban a Daenerys que por primera vez mostraba algo de gozo en el tonteo con el joven inexpresivo.

Y por fin, Jon soltaba lo que había venido a pedir: "Majestad, todos cuantos conocéis morirán antes de que acabe el invierno si no derrotamos al enemigo en el Norte. Los muertos son el enemigo", zanjaba.

Ella se quedaba loca pensando que él estaba usando una "figura retórica" y cansada se levantó y se posó ante él, con todo su glamour rubio.

"Me he pasado la vida viviendo en el extranjero. No recuerdo todos los nombres que intentaron matarme. Me han encadenado y traicionado, violado y deshonrado, ¿sabéis lo que me hizo soportarlo? La fe, no en Dioses, ni mitos, ni leyendas, en mí misma. He nacido para regir los Siete Reinos y lo haré", dijo convencida.

Vamos, en resumen: que no estaba para tonterías inventadas de ejércitos de muertos y que se postrara ante ella o no le hiciera perder más tiempo.

"Pues reinaréis sobre un cementerio si no derrotamos al Rey de la noche", respondía él hostil y así quedaba el encuentro "gatillazo".

La "primera cita" que acaba con un Jon complacido

Aunque las presentaciones no resultaron lo bien que se esperaba, en el segundo encuentro intentaron buscar cosas en común, como hacen las parejas: ella le desvelaba el nombre de sus hijos dragones, recordando que les puso los mismos que sus hermanos fallecidos: "tu también perdiste a dos hermanos" y él asentía, ¡bravo, algo en común! (si ellos supieran...).

Ella daba su brazo a torcer: "Se creía que los dragones se habían extinguido, pero aquí están. Tal vez debamos examinar todo cuanto creemos saber", haciendo referencia a su anterior encuentro en el que no le había creído sobre los Caminantes blancos.

Y una concesión más para convencerlo de su lealtad hacia ella: "Os permitiré extraer vidriagón y forjar armas con él. Todo recurso o mano de obra necesaria os la blindaré".

"Gracias", decía él sorprendido, y para sorpresa nuestra él no da su brazo a torcer en nada... veremos qué le da a cambio.

¡OJO! Algo que me ha llamado la atención es que en este encuentro, no hay un plano de ellos dos juntos en ningún momento. Es decir, vemos siempre planos de Jon y contraplano de Khaleesi y viceversa.