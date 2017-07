¿Qué hay detrás de la ceja rota de Charlie Puth?

Charlie Puth se ha convertido en uno de los artistas del momento. De eso no hay duda. El cantante estadounidense que ya triunfó el año pasado con We Don’t Talk Anymore, ahora vuelve a hacerlo con Attention, ¡llegando incluso al número uno de LOS40!

Seguro que la primera vez que lo viste te llamo la atención su característica ceja. No la tiene afeitada por tema de estética. Ni mucho menos. Se trata de una cicatriz que, además, tiene historia.

Charlie se la hizo de muy pequeñito, concretamente cuando tenía dos años. Fue provocada por el ataque de un perro.

Cuando le preguntaron por la tendencia de llevar la ceja rapada como él en el medio Entertainment Weekly hace un año, Puth contestó: “Es una locura porque tengo una cicatriz en la ceja derecha, pero la gente que no me conoce muy bien piensa que me afeito esa parte intencionadamente. Ahora veo a gente en Twitter afeitándose esa parte de la ceja y diciendo “Soy un Puther de la vida” y yo pienso “¡Oh, Dios mío! Espero que su madre no se enfade contigo”.

Es verdad que su ceja se ha convertido en uno de sus sellos de identidad y que, siendo sinceros, le queda muy bien. Eso sí, si os lo encontráis algún día no le preguntéis por ella y es que Puth es bastante reservado con su vida privada.