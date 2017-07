Las hijas gemelas de Julio Iglesias lo petan en las redes

Se llaman Cristina y Victoria, comparten aspecto físico, son gemelas y se apellidan Iglesias.

Si a estas alturas aún no has caído en que son las gemelas de Julio Iglesias, no te preocupes porque pronto las vas a conocer por su faceta como influencers.

Desde el pasado 20 de julio las dos jóvenes que cuentan con 16 años se han convertido en foco de atención de los instagramers consiguiendo casi 50.000 seguidores en Instagram en sus primeros 10 días en la red social.

Marbella Una publicación compartida de Cristina Iglesias (@cristinaiglesiasr) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 10:26 PDT Touristy Una publicación compartida de Cristina Iglesias (@cristinaiglesiasr) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 10:03 PDT Clear the roads Una publicación compartida de Cristina Iglesias (@cristinaiglesiasr) el 23 de Jul de 2017 a la(s) 2:46 PDT Una publicación compartida de Cristina Iglesias (@cristinaiglesiasr) el 26 de Jul de 2017 a la(s) 9:34 PDT

En el perfil oficial de Cristina encontramos cinco fotos en Marbella y Málaga mostrando su faceta como turista y disfrutando de unas buenas vacaciones al sol.

A esto añade Victoria un vídeo de sus vacaciones pasadas en Punta Cana, República Dominicana.

🙃 Una publicación compartida de victoria iglesias (@victoriaiglesiasr) el 24 de Jul de 2017 a la(s) 1:06 PDT Back Una publicación compartida de victoria iglesias (@victoriaiglesiasr) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 12:59 PDT Una publicación compartida de victoria iglesias (@victoriaiglesiasr) el 1 de Nov de 2015 a la(s) 11:35 PST

Buena parte de su éxito se lo deben a su hermano Julio José que hace unos días pidió a sus followers que siguieran a sus hermanas "las próximas súpermodelos".

El resultado: de 600 followers a más de 30.000.