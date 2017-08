El futuro de las Kardashian se apellida West

La típica vida de una niña de cuatro años: tener un fondo de armario valorado en millones, pertenecer al reality más seguido del momento y pasar la tarde con Ariana Grande. No, no se trata de la secuela de Niño Rico, – aquella película de los noventa protagonizada por Macaulay Culkin, ¿en serio no os acordáis?- pero bien podría serlo. Se trata de North West.

Pero cuando eres la hija de la celebritie del momento, Kim Kardashian, y del rapero Kanye West tu vida es más parecida a la de una película que a la de un niño. ¡Y no es para menos!

Besties Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 4:47 PDT

Aunque solo tenga cuatro añitos, North ya es todo un referente de estilo, cumpliendo de sobra con las expectativas de influencer que tiene su madre. ¡Y es que solo hay que ver la cantidad de likes que consiguen las publicaciones de Kim cuando aparece la peque!

No es para menos, su sonrisa de pilla y su simpatía frente a la cámara han hecho que la pequeña North sea una de las Kardashian favoritas por el público. Vestida de princesa (literalmente), celebrando exclusivas fiestas de cumpleaños o posando como modelo… North lleva en los genes ser una influencer y te lo demostramos con estas siete fotos.