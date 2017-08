Ocho canciones protesta para despertar conciencias

El amor o el desamor, la melancolía o la felicidad, las relaciones humanas o los conflictos emocionales son algunos de los temas más recurrentes en la historia de la música.

Sin embargo, el compromiso social, la denuncia o la resistencia también han inspirado numerosas canciones que hoy pueden ser consideradas himnos.

Revolution de The Beatles o People Have the Power de Patti Smith nos recuerdan que las canciones son un excelente vehículo tanto para transmitir mensajes esperanzadores como animar a rebelarse ante las injusticias.

La cantante y compositora M.I.A., en un frame de su vídeo Bad Girls.

Por ello, y porque el verano es estación más rebelde del año, os proponemos esta playlist con algunas de las mejores canciones protesta.

David Bowie - Rebel Rebel. Encabeza la lista un clásico del desaparecido artista británico. Incluida en su álbum Diamond Dogs (1974), Rebel Rebel supuso un revulsivo para la juventud del momento. Una canción con una letra revolucionaria para la época que abordaba la identidad de género (Tienes a tu madre hecha un lío / Ella no está segura si eres un niño o una niña).

Bob Marley & The Wailers - Get Up, Stand Up. Otro himno musical que salió del puño y letra de Bob Marley, uno de los máximos exponentes del reggae. Marley visitó Haití a principios de los años 70 y quedó tremendamente conmovido por la pobreza y las condiciones de vida del país caribeño. De ese dolor nació Get Up, Stand Up, que además es popular por ser la última canción que interpretó sobre un escenario, el 23 de septiembre de 1980.

Madonna - Bitch I'm Madonna. Además de su talento y de saber reinventarse, la irreverencia y la provocación son dos de los principales activos de Madonna. Podríamos mencionar muchos temas rebeldes de la Reina del Pop, pero sirva de ejemplo este junto a Nicki Minaj en el que ambas reaccionan a la edad y el sexismo en la industria de la música.

M.I.A. - Paper Planes. La británica deja bien claro su postura contestataria en cada canción y videoclip que firma. En Bad Girls nos dice: Vive rápido, muere joven / Las chicas malas lo hacen bien. En Paper Planes (Kala, 2007) nos dio una lección denunciando la violencia y la imagen estereotipada que se tiene de los inmigrantes. La artista, de orígenes ceilandeses (Sri Lanka), compuso esta canción fruto de su frustración al intentar conseguir un visado de trabajo en Estados Unidos.

Kendrick Lamar - Alright. El rapero de Compton es hoy uno de los más respetados artistas de la industria musical. La calidad de sus composiciones y sus letras de protesta han servido para concienciar sobre los problemas raciales y los prejuicios sociales a los que se enfrenta la comunidad negra en todo el mundo. Alright es una canción para mantener con esperanza a los afroamericanos en plena ola de brutalidad policial en Estados Unidos.

Gossip - Standing In Way Of Control. La carismática frontwoman de Gossip, Beth Ditto, compuso esta canción en respuesta a la ley federal contra el matrimonio del mismo sexo en Estados Unidos. La artista quería transmitir un mensaje positivo y esperanzador. En una entrevista recalcó que escribió el coro "para tratar de animar a la gente a no darse por vencida".

Lady Gaga - Born this way. Es una de las canciones más comprometidas de la neoyorquina. Como muchos sabéis, se trata de un tema que condena el bullying y la homofobia instando a que seamos nosotros mismos y a formar parte de una sociedad que se sustente sobre valores tan importantes como la libertad y la aceptación.

The Who - My generation. La canción, compuesta en el 65 por Pete Townshend cuando solo tenía veinte años, dio voz a una generación de jóvenes rebeldes británicos que se sentían profundamente incomprendidos por los mayores.