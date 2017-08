Tu sueño siempre ha sido cantar, bailar o tocar un instrumento de manera profesional. Lo has intentado todo sin mayor fortuna. ¿Y si te contamos que hay algo que todavía no has probado? Se llama carsting y Carlos Jean quiere que lo conozcas si consideras que tienes el talento suficiente para pasarlo.

Tú apunta las fechas en las que Carlos Jean pasará por tu ciudad, busca las localizaciones, apréndete la sintonía de All The Music One New Fiesta y ya lo tienes.

El nuevo Ford Fiesta donde tendrá lugar el cásting, además, está perfectamente diseñado para disfrutar de la mejor música en su interior así que no temas a dar el do de pecho en sus asientos pues no se pierde ni uno solo de sus matices.

En los vídeos que puedes ver en esta nota Carlos Jean se da una vuelta por Marbella y se encuentra con dos muchachos que no tienen ningún problema en ponerse a cantar delante del productor.

La búsqueda de la voz para grabar el hit que Carlos Jean lanzará junto a Ford continúa, tú puedes llevarte jugosos premios y hasta hacerte con el último modelo de Ford Fiesta.

¿Un cásting que puede cambiar tu vida dentro de un coche?.

No dejes de visitar LOS40 para enterarte de las últimas novedades de All The Music One New Fiesta.

Y apunta las próximas fechas:

Cádiz

10 AGOSTO

-Búsqueda de la guitarra flamenca

-Carsting

Leganés

13 AGOSTO

-Concierto silencioso

-Sesión de Carlos Jean en las Fiestas de Leganés

Madrid

14 AGOSTO

-Carsting