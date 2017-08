Hearthstone es todo lo que necesito

Volviendo al presente, este agosto sale "Caballeros del Trono Helado", basada en una de las expansiones más conocidas, La ira del Rey Exánime (o Wrath of the Lich King, como muchos la conocerán también).

Este set, al igual que Un'Goro, nos trae dos legendarias para cada clase, una es un esbirro como estamos acostumbrados, y la otra es la versión Caballero de la Muerte de cada uno de los 9 héroes de clase.

Estas legendarias sustituirán al héroe que estemos jugando por su versión "zombificada", lo que cambiará su aspecto y su poder de héroe, aparte de darnos un empujoncito con un grito de batalla al jugarlas. Veremos si merece la pena meterlas en nuestros mazos una vez se desvelen todas las cartas.

Aparte de esto, debido a la temática de la expansión, se han mostrado cartas con el poder de congelar para varias clases, habilidad que parecía exclusiva del mago (congelar una criatura la mantiene incapaz de atacar durante un turno).

Blizzard, aparte de ir sacando expansiones de cartas, lleva un tiempo mejorando el juego para sus usuarios. Con el lanzamiento del parche para introducir las nuevas cartas de la expansión viene un cambio que mucha gente lleva pidiendo desde el inicio.

Cuando abramos una carta legendaria a partir de ahora (y todos sabemos la sonrisa que esbozamos cuando vemos ese borde dorado antes de abrirla), esa carta ya no será una legendaria repetida, siempre será una que no tengamos, a no ser claro está, que ya las tengamos todas.

Además de esto, en los 10 primeros sobres de una nueva expansión, obtendremos siempre una legendaria. No hay nada peor que tener unos oritos ahorrados y que no nos salga ninguna. Esta nueva regla no tiene carácter retroactivo, es sólo para lo que salga a partir de la próxima actualización. Y por último, Caballeros del Trono Helado trae unas cuantas luchas contra boses, al estilo de las aventuras de antaño, si bien no tan extensas, pero que nos meterán de lleno en la ambientación de la expansión. Al pasarse todos estos enfrentamientos obtendremos uno de los Caballeros de la muerte de regalo, para una clase aleatoria, eso sí, pero bienvenido sea ahorrarse esos 1600 polvos arcanos. Como veis, desde Blizzard no paran de incentivar a los jugadores, tanto a los veteranos para que sigan teniendo razones para entrar a jugar, como a los noveles para que no vean empezar en el juego ahora como una montaña inexpugnable. Siempre es buen momento para iniciarse en Hearthstone, pero parece que el Año del Mamut está siendo el mejor hasta la fecha.