La falta de stock de Nintendo Switch provoca los primeros timos

Han pasado más de 8 meses desde que Nintendo presentó su nueva consola, Switch, y casi medio año desde que se puso a la venta pero la fiebre por la plataforma híbrida japonesa no disminuye ni un ápice.

Durante los meses previos a su lanzamiento fueron muchos los temores que señalaban que la demanda de Nintendo Switch podría provocar que las tiendas se quedaran sin stock.

En España y el resto de Europa, Estados Unidos y el resto de América ha sido difícil conseguir la consola pero nunca hubo falta de consolas.

Pero lo de Japón es harina de otro costal. En 10 días habían despachado casi 400.000 unidades. El ritmo no ha decrecido y la fabricación no ha dado abasto con la demanda.

A ello ha contribuido el lanzamiento de juegos como The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Monster Hunter XX, Arms y ahora Splatoon 2.

¿Cómo que no estás haciendo cola de 3000 personas como los japoneses para entrar en el SORTEO de poder COMPRARLA?. https://t.co/7b9yP4W0QH — Álvaro (@Starks_doc) 28 de julio de 2017

Con el juego de pintura las tiendas han visto cómo las colas han vuelto a sus puertas y algunas de ellas se han visto obligadas a crear sistemas como pulseras o sorteos para decidir quién podía comprarse una Nintendo Switch.

Y habiendo exceso de demanda y falta de oferta no ha tardado en aparecer la picaresca y las autoridades ya han advertido de fraudes en algunas plataformas de subastas.

La situación parece que va para largo y es posible que a finales de año (Black Friday + Navidades) se reproduzca el problema de falta de stock de Nintendo Switch en todo el mundo.