El salseo: la polémica agresión en la que se ha visto envuelto Bustamante

¿Qué sería del verano sin un buen salseo? Para este en concreto, Mediaset, que sabe manejarse perfectamente entre la polémica, nos está deleitando con un escurridiza controversia que ha salpicado al mismísimo Bustamante.

Sabiendo que esta polémica se está complicando más de lo necesario, en LOS40 hemos recopilado todos los hechos cronológicamente para llegar a un entendimiento y, de paso, ponerte al día:

Abril de 2017: Es crucial que no se nos escape ningún detalle y, por eso mismo, tenemos que remontarnos a abril de este año, mes en el que se dio a conocer la separación de David Bustamante y Paula Echevarría.

26 de julio de 2017: Después de lágrimas, encontronazos con la prensa y una comunión pública, el paparazzi Jordi Martín desveló en Cazamariposas (casi tres meses después de la separación) que Bustamante tenía una nueva ilusión. "Se llama Sandra, es bailarina, trabaja en un local de ocio nocturno de Barcelona".

30 de julio de 2017: El programa Socialité, que presenta María Patiño los fines de semana, dio el pelotazo al mostrar un vídeo en el que Bustamante agredía al conocido fotógrafo después de una persecución digna de película cuyo objetivo era simple: hacerse con unas fotos del intérprete de Supermán.

Una vez estacionados correctamente, la pareja de Jordi grabó lo sucedido desde el interior de un coche, mostrando claramente cómo el cantante empujaba al colaborador y se le encaraba violentamente.

El propio Jordi entró por teléfono en el espacio de la Patiño para dar su versión de los hechos: "Me ha pegado patadas, me ha pegado un puñetazo, el amigo de David entró en el coche, ha cogido mi teléfono, le ha dado un manotazo a mi pareja y le ha roto la uña del coche. Me han amenazado los dos que si no borraba las imágenes me pegaban a mí y a mi mujer".

"Jordi, me estás jodiendo la vida. Esto es por mi hija, me está preguntando si tengo novia nueva". Estas son las palabras que puso entonces el fotógrafo en boca del exconcursante de OT.

Por su parte, la presentadora de Socialité quiso contrastar la información, ofreciendo también la versión de Bustamante: "Asume que se ha alterado pero que ha tenido que aguantar cómo le ha llamado subnormal o que le iba a enviar a los Miami y que ha amenazado a su familia".

31 de julio: El lunes, y como era de esperar, todo el mundo dedicó parte de su tiempo a hablar de este salseo estival. En este sentido, los compañeros de Sálvame se hicieron eco de un comunicado que había lanzado Bustamante en el que culpaba al paparazzi de perseguirlo por la carretera hasta tal punto de invadir su carril obligando al vehículo a meterse en el arcén.