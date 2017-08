El nuevo disco de Sia no será lo que esperábamos

Sia nos tenía acostumbrados a grandes composiciones para otras estrellas internacionales de la música (David Guetta, Rihanna...), a espectaculares canciones para bandas sonoras (como El Gran Gatsby, Los juegos del hambre, Wonder Woman) o a discos repletos de éxitos del pop (como 1000 forms of fear o This is acting).

Pero el nuevo proyecto musical que se ha desvelado de la solista australiana no tiene nada que ver con lo que ha hecho hasta la fecha.

Todo ello es fruto de su nuevo contrato discográfico con Atlantic que se ha confirmado estos días tras publicar sus anteriores trabajos con RCA.

Su debut con su nuevo sello discográfico será un álbum navideño compuesto por una colección de canciones originales de Navidad, es decir, un CD de villancicos.

Greg Kurstin será colaborador de Sia para este nuevo disco que llegará antes de que acabe el 2017.

¿Conseguirá Sia batir al ya manido All I want for Christmas is you?