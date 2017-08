Si te flipa la música, querrás tener todas estas ilustraciones de artistas

¿Qué te dicen los artistas de tus ilustraciones?

La verdad que de varios artistas he tenido buenos comentarios sobre mis ilustraciones, todos aquellos que están vivos claro, porque muchos de nuestros mitos desgraciadamente han fallecido y se han convertido en leyendas que merecen ser retratadas por todo aquel que las admire. No deja de ser un homenaje para todo valiente que se atreva a crear.

¿Tienes a algún ilustrador favorito?

Puff, es una pregunta muy difícil, no podría responder con exactitud. Es como cuando me preguntan, siendo historiador del arte cual es tu obra favorita, a lo que respondo, todos tienen sus particularidades y hay que aprender a valorarlos, lo único es que unos emocionan más que otros dependiendo del estado anímico y la educación visual que tengamos.

¿Qué otras disciplinas artísticas te interesan?

Me interesa la pintura y la poesía, por ello intento aplicarla y mezclar disciplinas dentro de las posibilidades que tengo.

Vendes tus ilustraciones en láminas, camisetas, tazas, y también haces encargos. Pero… ¿da para vivir de ello?

Sí, ahora que lo dices toco todos los palos jajaja. Pues espero que dé para vivir de ello, de momento dejé mis otros trabajos para dedicarme a dibujar solamente.

Es un mercado muy difícil, pero yo pienso que no hay que buscar nada en particular, solamente dejarse llevar y todo irá saliendo poco a poco. Para mi no es un trabajo y, sobre todo, tengo que agradecer a todas aquellas personas que me encargan retratos personalizados, es un honor para mí que todo aquel que lo deseé pueda tener un retrato a precio económico en su casa, pues el diseño y el arte en general no tienen porque ser algo exclusivo, todo el mundo tiene derecho a tener su cuadro como dios manda jajaja.

Por cierto, ¿en qué estás trabajando ahora?

Ahora mismo estoy realizando una serie de artistas actuales, casi todos dentro del mundo musical, ya que voy a formar parte del Mercado de Diseño de Matadero en Madrid, que creo que será un buen escaparate para poder tener más contactos y enseñar mi trabajo.