Diplo se lo monta con Anitta en el nuevo vídeo de Major Lazer, ‘Sua Cara’

Con su grupo Major Lazer, el dj y productor Diplo lanzaba recientemente videoclip para Sua Cara, canción en la que colabora con la cantante Anitta y la drag queen Pabllo Vittar, ambas brasileñas.

Diplo, junto a Pabllo Vittar (izquierda) y Anitta (derecha).

Se trata de un tema movido, cargado de los ritmos que más les han servido para triunfar y cantado íntegramente en portugués. Sua Cara pertenece por cierto al último EP de Major Lazer, Know No Better.

Making of de Sua Cara.

Con un desierto como escenario, el videoclip fue rodado en Marruecos y ¡a 47 grados! No sabemos si será el próximo hit global de Major Lazer pero sí sabemos que no va por mal camino. En apenas un par de días ya va por los 40 millones de reproducciones en Youtube.

Know No Better

En su EP también encontramos el primer single y canción que da título a esta compilación de temas. Para Know No Better contaron con la colaboración de Travis Scott, Camila Cabello, Quavo (Migos).

Ahora, el grupo lanza para este track un entretenido vídeo interactivo que puedes ver aquí. Una especie de expectativas versus realidad que tanto gustan en la era Internet.

De este Extended Play es interesante también destacar un tema en español titulado Buscando Huellas (feat. J Balvin & Sean Paul).

Recordemos que 2015 fue el año de Major Lazer, que junto a Dj Snake y MØ firmaron Lean On, una poderosísima canción de dance hall que dio la vuelta al mundo y que llegó al Número 1 de los charts de medio mundo.