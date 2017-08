Tírate a la piscina con estas loquísimas canciones

La piscina y la playa están relacionadas con la música. Canciones divertidas y muy pegadizas invaden nuestros recuerdos veraniegos y ocupan un lugar destacado en nuestros corazones.

Porque quién no recuerda las tardes al sol en compañía de canciones que no parábamos de cantar. O aquellos momentos estivales en los que no dejábamos de tararear éxitos como Quiero montarme en tu velero.

De calidad o no, está claro que estos temas son necesarios todos los veranos y el paso del tiempo no hacen que pierdan ritmo o interés. Todo lo contrario, siguen más vivos que nunca.

En la siguiente lista os presentamos algunos de las canciones más piscineras que hemos rescatado para que las bailéis este verano.

Justin Bieber - 'Beauty And A Beat' ft. Nicki Minaj

Para refrescarnos con una canción a la última.



PAPA TOPO - 'Lo Que Me Gusta Del Verano Es Poder Tomar Helado'

Porque no hay verano sin helado.



Elena feat. Danny Mazo - 'Señor Loco'

Un estribillo pegadizo para las tardes al sol.



Joe Crepúsculo - Pisciburguer

Piscinera a más no poder.



DKB - 'El Cocodrilo' ft. King Africa

Para bailarla con los amigos entre toalla y toalla.



Ricky Martin - 'Vente Pa' Ca' ft. Maluma

Fue la canción del verano y aún tiene tirón.



Nancys Rubias - 'Me encanta'

La rodaron nadando y chapoteando a lo máximo.



Sonia y Selena - 'Yo Quiero Bailar'

Un clásico de nuestra infancia.



SEREBRO - 'Mi Mi Mi'

Veraniega y con tintes acuáticos.



La fiesta - 'La canción del velero'

Otro clásico divertido. Se desarrolla en el mar que también es un medio acuático.

Tata Golosa - 'La piscini'

Dedicada a nuestra instalación preferida.



Ahora que las hemos repasado, ¿os apetece coger el flotador del flamenco rosa y poner a tope los altavoces mientras las escucháis?

¡A la piscina!