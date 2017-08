Descubre qué cantante eres realizando este test

A. Si hay que enseñar se enseña.

B. Siempre a la última, soy elegante sea donde sea.

C. He enseñado mucho pero ahora voy bastante recatado.

D. Enseñar o no enseñar me da igual, lo importante es que todos me miren.

E. Look étnico acompañado de mi familia.

F. Tanta pasión a veces me desborda y…