Las mejores versiones en lo que va de 2017

Si 2016 nos dejó estas covers para el recuerdo, en lo que llevamos de 2017 ya tenemos firmes candidatas a versiones del año.

En estos meses, los artistas han reinterpretado sus temas favoritos de otros artistas. Seleccionamos algunos de los que más nos han gustado. Cantantes como Ed Sheeran, Anne-Marie o Alex Aiono llevaron a su terreno canciones pop súper conocidas.

¡Mira el resultado!

Paramore versiona a Drake. La banda de Hayley Williams escoge uno de los últimos singles del canadiense: Passionfruit para regalarnos esta elegantísima versión. Palabrita.

Anne-Marie se atreve con Spice Girls y el éxito del quinteto: Say You'll Be There. Aunque la canción empieza suave y muy parecida a la original, Anne-Marie y sus músicos aportan un sonido mucho más fresco y electrónico.

Chance The Rapper versiona a Outkast. El rapero se atrevió durante uno de sus conciertos a reinterpretar el hit mundial de Outkast, Hey ya y Nuthin de Dr. Dre y Snoop Dogg. Minuto 2:30.

Ania versiona a Harry Styles. Y lo hizo para LOS40 escogiendo el primer single en solitario del británico, Sing of the times.

Alex Aiono x Charlie Puth. El famoso youtuber se atreve con Attention, una de las canciones más radiadas de Puth. Le acompaña Sabrina Carpenter.

Ed Sheeran, fan de Britney. Aunque no es la primera vez que Sheeran declara su amor por Britney (ya la ha versionado varias veces a lo largo de estos años), ha sido en 2017 cuando ha editado la cover del éxito de Brit ...Baby One More Time para delicia de los fans de ambos cantantes.

Little Mix versus Rihanna. Se nos pone la piel de gallina solo de escuchar el principio de esta versión de Little Mix de Rihanna. El tema es Love On The Brain y nos atreveríamos a decir que esta cover acústica es tan buena o más que la original, con todos nuestros respetos para Riri.

Y lo mejor... es que aún quedan seis meses de música por delante antes de que digamos "ciao" a 2017.

¿Se nos ha pasado alguna? Déjanos tus comentarios.