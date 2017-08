Camila Cabello, DNCE con Luis Fonsi o Kesha lo petan con sus nuevas canciones 🎶

Este verano estamos asisitiendo al lanzamiento de potentísimos hits.

Precisamente esta semana nos hemos topado con un buen puñado de canciones que van a ir directas a nuestro top de temas favoritos de las vacaciones. Pero, sobre todo, nos hemos percatado de algunas rarezas y colaboraciones insospechadas como el remix que firman DNCE con Luis Fonsi y Nicki Minaj o el nuevo track de The Script con Nicky Jam.

TOP CANCIONES DE LA SEMANA

Camila Cabello y Young Thug - Havana

Louis Tomlinson, Bebe Rexha & Digital Farm A - Back to you

Kesha - Hymn

Efecto Pasillo - No hay nadie en el mundo como ella

DNCE con Luis Fonsi y Nicki Minaj - Kissing Strangesrs (Remix)

Kungs, Olly Murs y Coely - More Mess

Rasel, Bebe y Xantos - La consulta (Urban remix)

TOP DISCOS DE LA SEMANA



Lo más destacado de este viernes 4 de agosto es que Coldplay publica Kaleidoscope EP. En formato CD y vinilo azul, este material incluye el éxito Something Just Like This con The Chainsmokers y el single que lo presenta, Miracles (Someone Special) en el que colabora el rapero estadounidense Big Sean. Además han colaborado Brian Eno y Markus Drav (Arcade Fire) en A L I E N S.