Despacito ya es el vídeo más visto de la historia ¡en sólo 7 meses!

Cuando Luis Fonsi pise el escenario de Cap Roig en una nueva cita de su gira española con LOS40 los asistentes al concierto estarán delante del artista que ha batido todos los récords con Despacito.

La canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee acaba de convertirse en el vídeo más visto de la historia de la música rozando los 3.000 millones de reproducciones (lo conseguirá seguramente a lo largo del día de hoy, 4 de agosto de 2017) en menos de siete meses.

El clip fue lanzado el 12 de enero de 2017 y en 205 días ha conseguido convertirse en el vídeo más visto de Youtube con un promedio de casi 15 millones de reproducciones diarias.

Despacito será el primer vídeo de la historia de la música que supere los 3.000 millones de reproducciones por delante del See you again de Wiz Khalifa y Charlie Puth que para unas cifras similares ha empleado casi dos años y medio.

Apenas un mes después de que See you again se encumbrara como rey de Youtube, poniendo fin a cuatro años de reinado del surcoreano PSY, el vídeo más visto de la historia ya habla castellano.

Nuestra particular Gloria Serra ya tiene trabajo para otra investigación sobre el fenómeno Despacito.