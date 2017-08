Life is Strange: Before the storm, la aventura gráfica que te va a enganchar

Life is Strange: Before the storm no es una precuela.

La aventura gráfica creada por Deck Nine Games y Square Enix retrocede en el tiempo, 3 años, para permitirnos jugar por Arcadia Bay de la mano de Chloe Price a quien conocimos en Life is Strange pero sin que esto tenga nada que ver con el caso de Max y Chloe.

Pero a diferencia de aquel juego que disfrutamos en 2015 en Life is Strange: Before the storm las decisiones que tomemos (todas y cada una de ellas) tendrán consecuencias en el desarrollo de la historia sin que podamos retroceder en el tiempo.