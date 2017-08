El gran secreto de Julia Michaels

Julia Michaels ha conseguido pasar de ser una compositora de renombre en la industria musical a ser una de las estrellas de la música más prometedoras gracias a canciones como Issues.

¿Cuál ha sido su secreto? Ella misma lo ha desvelado en una entrevista con Billboard.

"Escribo un montón en la bañera. No sé si es porque no estoy pensando en nada más pero estando allí rodeada de agua me siento genial como si pudiera respirar" explica Julia Michaels.

Así debió de gestarse Nervous System, su debut discográfico en el que volcó algunas experiencias personales en canciones como Worst in me, Issues o Uh Huh.

"Todas estas canciones son historias reales. Worst in me especialmente es sobre mi última relación. Cada vez que las canto me hago más fuerte y también me hacen crecer" señala Michaels.

Viviendo su éxito mundial la solista parece haber encontrado inspiración para nuevas composiciones y seguro que un relajante baño le ha dado el empujón final a un par de canciones que ya tiene listas para su próximo proyecto musical.