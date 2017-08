Así ha cambiado Sam Smith con el paso de los años

Hace cinco años comenzamos a escuchar con fuerza el nombre de Sam Smith. Todo ello gracias a Lay me down, la canción en la que colaboró con el dúo Disclosure (con quienes repetiría en Latch y Together) y que le abrió las puertas a cantar después con Naughty Boy para el tema La La La.

Su debut en solitario tuvo lugar en 2014 con Money on mi mind y el mundo alucinaba con la voz y la estética de un joven de 22 años que hacía suya la marca del soul y del r&b.

Sus looks, su inconfundible peinado y su figura se grabaron pronto en la memoria de miles de incondicionales pero en apenas unos años el británico ha cambiado radicalmente.

En el perfil oficial de Instagram de Sam Smith le hemos visto crecer estos años y gracias a sus TBT también desde su infancia.

¡Mira!