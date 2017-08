Selena Gomez ha estado tres meses sin móvil y sin peinarse para recuperarse

Hace aproximadamente un año que el lupus hizo a Selena Gomez tener que apartarse de los escenarios durante la gira Revival.

La cantante, con tan sólo 25 años, ha demostrado saber cómo recuperarse lo más pronto posible de esta enfermedad. Sin embargo, el camino no ha sido fácil.

Ansiedad, ataques de pánico, depresión, miedo... Selena se vio envuelta en un círculo de inseguridades del que salió tras tres meses de desconexión total.

"Me fui 90 días y fue lo mejor que pude haber hecho. No tenía teléfono, nada, y tenía miedo. Pero fue increíble y aprendí mucho”.

Estas han sido las sinceras palabras que Selena ha pronunciado en una entrevista para la publicación Instyle, una declaraciones que saldrán al completo este próximo mes de septiembre.

“Estaba en el campo y nunca me peiné. Me dediqué a la terapia equina, que es muy hermosa. Y fue difícil, obviamente, pero era lo que mi corazón me estaba pidiendo y pensé, 'bien, creo que esto me ayuda a ser más fuerte'”.

Sin duda, esta es una de las entrevistas más sinceras que ha concedido la cantante. La terapia llevada a cabo no ha sido nada sencilla, pero lo importante es que está recuperada a todos los niveles.

Actualmente Selena vive una bonita relación de amor junto a The Weeknd y está a punto de lanzar nuevo trabajo. Vamos, que todo ha merecido la pena.