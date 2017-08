El nuevo álbum de las hermanas Haim, Something To Tell You, incluye esta canción. Want You Back.

Con un vídeo rodado en las calles de Sherman Oaks, California, donde crecieron. Dirigido por Jake Schreier, en el clip vemos al trío realizando una coreografía libre y sincronizada solo en algunos momentos del vídeo.

Este 2017, HAIM celebran once años como formación.