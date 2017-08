Tú decides el set list de la gira mundial de Shakira

La gira mundial de Shakira que arrancará el próximo mes de noviembre ya está calentando motores gracias a las redes sociales de la colombiana.

Allí la intérprete ha pedido ayuda a todos sus seguidores, que se cuentan por millones, para que entre todos elijan las canciones que formarán parte del repertorio en directo de El Dorado World Tour.

Todo arrancará el 8 de noviembre en Colonia, Alemania, y a partir de esa fecha, Shakira ofrecerá más de 35 conciertos confirmados entre Europa y Estados Unidos, cuatro de las cuales tendrán lugar en España gracias a LOS40.

Bilbao (17 de noviembre), Madrid (19), A Coruña (23) y Barcelona (25) serán los shows que la colombiana realice en España así que si ya tienes tus entradas, ahora puedes votar por tus canciones favoritas.

Los seguidores de Shakira en Latinoamérica también pueden decidir el set list ya que la solista anunciará en las próximas fechas sus citas en directo en el continente americano.

Sale el sol, Te dejo Madrid, Hips don't lie, Gipsy, La tortura, Waka waka, Las de la intuición, La bicicleta, Chantaje, Me enamoré, Addicted to you, Can't remember to forget you, Ciega sordomuda, Don't bother, Loba, Loca, Rabiosa, Si te vas, She wolf, Underneath your clothes... Hay mucho donde elegir.

¿Cuáles son tus favoritas?