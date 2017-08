¿La TV se ha quedado sin ideas? Los 5 programas que estamos deseando ver y no lo saben

La televisión ha pasado de una época de apreciación nostálgica - interesante porque todo el pasado nos enseña en el presente- a ensalzar exageradamente los tiempos pasados y volvernos locos con los revivals, reboots, reencuentros, regresos... de tal manera que si muchos levantaran la cabeza no notarían la diferencia entre la parrilla que dejaron y la actual.

Le pasa a la ficción, tanto nacional como internacional, que nos ha vuelto a llevar de viaje a Twin Peaks, con las Chicas Gilmore, Madres forzosas, al Gym Tony y resucitamos Vis a vis y Velvet.

Pero también el entretenimiento está tirando de viejas ideas: con el regreso de Operación Triunfo, de Homo Zapping, la actualización de La Parodia Nacional con Me lo dices o me lo cantas, de Lo que necesitas es amor con All you need is love...