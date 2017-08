Desde hace algunas semanas te hemos estado contando la iniciativa de Carlos Jean para conocer a la voz, a los instrumentos y a los bailarines que lo van a acompañar en el single que grabará en colaboración con Ford. Con motivo del lanzamiento del nuevo Ford Fiesta y bajo el claim All the music one new fiesta la marcha está más que asegurada y tu oportunidad de triunfar también.

Ya te contamos en qué consistían los carstings, te enseñamos a bailar Dancing on Mars para que dejaras claro que tú eras el o la mejor danzarina y hoy te vamos a contar cómo demostrar que tus dotes con un instrumento, tus movimientos o tu voz se merecen estar en el próximo lanzamiento de Carlos Jean.

New Dance:

Si bailas, te sientes cómodo moviéndote, crees que tienes lo que hace falta y podrías ser capaz de dirigir una coreografía en un gran videoclip no lo pienses más. Entra en la web de All the music one new fiesta, sigue las instrucciones del tutorial de baile y dalo todo. Si eres unos de los ganadores podrás participar en el nuevo single pero, además, puedes hasta llevarte el nuevo Ford Fiesta.

¿Crees que eres el mejor cantante, bailarín o instrumentista de España?.

New Sound:

Si lo tuyo va más por la línea instrumental y tengas formación o simplemente un don natural puedes entrar en la web de All the Music One New Fiesta, descargar la base musical de la web y tocar con ella para demostrar lo que puedes hacer musicalmente. Un montón de premios te están esperando y hasta la que puede ser tu primera experiencia profesional como músico.

New Voice:

Si lo tuyo es cantar puedes descargarte la base musical que encontrarás en All The Music One Fiesta, aprender la letra y cantar la canción dándole un toque personal como solo tú sabes. Subes el vídeo de vuelta a la web y, si ganas, le pondrás voz a uno de los temazos del otoño junto a Carlos Jean.

Y si tú eres más analógico y menos digital apunta las próximas fechas en las que podrás encontrar a Carlos Jean y participar en sus carstings:

Paseo Marítimo El Palmar (La Torre) - 10 de agosto a las 20:00 h

Paseo de Pintor Rosales, 18 (Madrid) -14 de agosto a las 11:30 h

Marbella (Starlite Festival) - 15 de agosto a las 22:00 h (Los cinco mejores se llevan entradas dobles para disfrutar del festival).