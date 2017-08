Megaman 9 y 10, que muchos ya tendréis en vuestra juegoteca digital, están ahí para cerrar una colección. Tiene más sentido para aquello que hayan buscado la versión física del juego y vayan a poner un punto y final en la estantería con dos discos, uno al ladito del otro.



Todos ellos, por supuesto, llegan acompañados de una inmensa galería de diseños y arte de los juegos, otra de música y un buen puñado de desafíos diseñados para la ocasión.

En cualquier caso, Megaman Legacy Collection ha terminado. Ahora falta ver si Capcom tiene planes de salir al mercado con Megaman X Collection.

Yo apostaría al “sí”. Sobre todo teniendo en cuenta que “X” se estrena como personaje de Marvel VS Capcom Infinite, lo que suele significar que la compañía tiene planes para él más allá de su participación en el juego de lucha.

Megaman Legacy Collection 2 llega como paquete descargable a PS4 y Xbox One y por lo que piden por él os aseguro que el minuto de juego sale regalado. Aunque no forma parte de vuestra generación, dadle una oportunidad y veréis como no decepciona.