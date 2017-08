Lío entre Diplo y Rihanna

Desde hace un par de años la relación personal y profesional entre Diplo y Rihanna no es todo lo buena que podría ser entre dos artistas de éxito mundial que han intentado colaborar en repetidas ocasiones.

Pero el hecho de que ninguno de esos intentos haya fructificado ha desesperado (bastante) al productor y miembro de Major Lazer que le ha lanzado varias pullas en la revista GQ Style.

El anecdotario Diplo - Rihanna

"Queríamos a Rihanna para una canción de Major Lazer pero fue la única artista a la que no pudimos tener. Canté para ella Lean on y me dijo que no hacía música disco. Me llevé un buen 'zas en toda la boca' al oír eso" explica el músico.

Pero el anecdotario de Diplo en sus encuentros con Rihanna tiene otros episodios: "En otra ocasión tuve una sesión con ella, Future y The Weeknd. Future le presentó como 700 canciones, eran las cuatro de la mañana y le dije que me dejara al menos presentarle una canción. Se la presenté y me dijo que sonaba como una canción reggae en el aeropuerto. Estuve a punto de pegarme un tiro".

Pese a los continuos rechazos de la solista de Barbados, Diplo no pierde la esperanza y asegura que "antes de que todo acabe, ella estará en una de nuestras canciones. Espero. Pero si no, tampoco me importa".

Rihanna ha contestado a Diplo

"#DutyFree (Libre de impuestos). Mi maligno Diplo" ha sido la respuesta que Rihanna le ha dado a Diplo ante todo el mundo con un pantallazo de una información sobre sus últimas declaraciones.

No sabemos si a la solista de Barbados le ha sentado bien que sus no colaboraciones hayan visto la luz o si se habrá tomado mal haber perdido éxitos como Lean on y sus más de dos mil millones de visitas.