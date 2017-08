Will Smith y James Corden lo rompen en el primer capítulo de la nueva temporada del Carpool Karaoke

Atención a los nombres y sobre todo a sus combinaciones juntos en el coche: Jessica Alba + Gwyneth Paltrow + Will.i.am, Miley + Noah Cyrus, Ariana Grande + Seth MacFarlane (el creador de padre de familia) + ¿una planta carnivora?, Camila Cabello + Joe Jonas, Metalllica al completo (¡y cantando una de Rihanna!), Shaquille O'Neal + John Cena, John Legend + Alicia Keys e incluso las dos pequeñas del clan Stark de Juego de Tronos, Sansa y Arya.

Ahí es nada. En IMDB ya han colgado el número de episodios y más info y protagonistas de Carpool Karoke 2017 por si quieres echar un ojo.

Vale, está mayor, y en el ladillo no está del todo bien expresado, pero es que para los que tenemos ya una edad Will Smith siempre será el rapero más dicharachero de la tele y la música, uno de los tipos más entrañables de los noventa y un icono pop.

Y uno de los que mejor ha sabido reinventarse y crear una industria en torno a sí mismo y su familia -no hay más que ver el camino que llevan Jaden y Willow-.

En ésta su primera vez como copiloto de Corden, Will está tan cachondo como siempre, aunque sí, con canas, y muy sincero. Ejemplo: un poco a regañadientes, pero haciéndolo, reniega de aquella peli un pelín mala, por no decir algo peor, que fue Wild Wild West.

También, y entre risas, hablan de la Macarena, de la piña en la pizza o de Obama y como hizo un chiste sobre las orejas de ambos si algún día le interpreta en la gran pantalla... y cómo no, la música, y más tratándose de Will Smith: le oirás cantar dos de sus clásicos, Boom! Shake the Room y Gettin' Jiggy Wit It, pero también el I Believe I Can Fly de R. Kelly (lol).