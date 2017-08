Calvin Harris es el DJ mejor pagado del mundo

Calvin Harris vuelve a ser, por quinto año consecutivo, el DJ mejor pagado del mundo.

El ranking elaborado por Forbes sitúa al productor en el número uno de la lista de mejores pagados.

El DJ encabeza este top con unos ingresos de casi 43 millones de euros (50 millones de dólares). Este es el dinero que ha ganado desde junio de 2016 a junio de 2017.

Durante estos meses, además de pinchar por todo el mundo, el DJ ha contado con exitazos como This Is What You Came For junto a Rihanna.

Tiesto y The Chainsmokers completan el TOP 3.