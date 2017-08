EA se lleva también el basket femenino a NBA Live 18

La WNBA (Women's National Basketball Association) aparecerá por primera vez en la historia en un videojuego gracias al lanzamiento de NBA Live 18.

Un nuevo paso de la industria de los juegos por la igualdad de géneros como el que la propia Electronic Arts dió hace un par de años con la inclusión de las selecciones femeninas nacionales de fútbol en Fifa 16.

Inicialmente se podrá jugar con ellas en partidas 1v1 online y offline contra otros equipos de la WNBA, pero no estarán disponibles en modos carrera como The One (crear un jugador desde el origen) jugadoras tan reconocidas como Maya Moore, Brittney Griner, Diana Taurasi, Tina Charles, Sylvia Fowles, Alisha Gray, Chelsea Gray, Kelsey Plum, Jonquel Jones y Alyssa Thomas.

NBA Live 18 tendrá la demo disponible el próximo 11 de agosto para que probemos un adelanto ya que el juego estará disponible en septiembre para Xbox One y PlayStation 4.

Novedades NBA Live 18

NBA LIVE 18 se centra en el control del jugador y tiene lugar en el cruce entre habilidad y estilo. Todos los resultados se basan en las acciones que tomes, con mecánicas que consiguen que cada decisión y cada subida de habilidad tengan mucho más impacto que antes.

Descubre un amplio elenco de movimientos que cambian el curso del partido, además de cientos de estilos, animaciones e interacciones únicas de cada jugador en cada posición, con un control y respuesta uno contra uno sin precedentes.

El simulador de baloncesto de EA contará con modos como The One, Franquicia (una especie de manager de los equipos NBA) o Ultimate Team (equipo de superestrellas del pasado y el presente al estilo Fifa Ultimate Team).

La BSO de NBA Live 18

EA mejora la experiencia auditiva de NBA Live 18 con 31 rompepistas con la firma de Rick Ross, Kendrick Lamar y Kid Cudi, 2 Chainz, Gorillaz, entre otros.