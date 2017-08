Rihanna, una stripper extraterrestre en su nueva película: Valerian

Besson organizó una reunión con la megaestrella y se quedó encantado al descubrir que estaba interesada en abordar su primer papel cinematográfico en el género de la fantasía.

“Evidentemente, Rihanna no le teme a la cámara y actúa ante miles de personas”, relata Besson.

Cara Delevigne, en un momento de Valerian.

“Pero me dijo: ‘Como actriz, aún soy una principiante y, a menos que trabaje con alguien que sea bueno, no aprenderé’. Me conmovió su sinceridad, porque si hubiera dicho: ‘Soy una superestrella, no puedes filmarme desde este ángulo’, ¿qué podría haber hecho yo? Seguía muy bien las indicaciones, captó todos los detalles y fue una delicia trabajar con ella”, apunta el director.

Sinopsis de la película

En el siglo XXVIII, Valerian (Dane DeHaan) y Laureline (Cara Delevingne) forman un equipo de agentes especiales encargados de mantener el orden en todos los territorios humanos.