Tatuajes temporales: Cris Regatero nos cuenta su experiencia

Lejos de ser una moda pasajera, los tatuajes temporales siguen siendo un complemento perfecto y la mejor opción para quienes temen la aguja o para aquellos que quieren decorar su cuerpo solo unos días.

Custom Temporary Tattoos for @coolwayfreestyle / @arenal_sound ✨ Una publicación compartida de Tristan Smag (@tristansmag) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 1:44 PDT

En los40.com ya te hablamos hace un par de veranos de estos tatuajes temporales como una de las tendencias del momento y parece que ún dura la fiebre por estos flash tattoos que desaparecen con el tiempo.

Además de ser efímeros, estos tatus cuentan con otras ventajas. Suelen hacerse con pintura corporal, tinta vegetal... y otras técnicas no invasivas para la piel. No duelen y son una opción perfecta para quienes no quieren comprometerse de por vida con un diseño tatuado o para probar cómo quedaría un tatuaje en determinada zona del cuerpo.

Nuestra compañera Cris Regatero ha probado uno de estos mini tatus temporales y está bastante contenta con el resultado.

"Llevaba un tiempo queriendo hacerme un tatuaje pero nunca me decidía. Un día estaba buscando por instagram tatuajes y me apareció el perfil de una chica que llevaba uno diminuto. Me gustaban así, pequeños y sencillos", dice Cris.

"Al pinchar en la foto descubrí que había una marca etiquetada: Reblack Brand. Descubrí que era una tienda de tatuajes que solo duraban un par de semanas".

Sencillo, bonito y efímero. A Cris Regatero le convence su tatuaje temporal

Cada vez son más los artistas que se apuntan a la moda del tatauje temporal. Beyoncé, Cara Delevingne y muchas más ya forman parte de la comunidad de los flash tattoos. La model Paula Sancho (también novia de Andrés Ceballos de Dvicio) es una de ellas.



Yes I overthink, but I also over-love. Una publicación compartida de Paula Sancho (@paulasancho6) el 21 de Jul de 2017 a la(s) 3:00 PDT

Para Cris Regatero son perfectos para el verano: "Y por mi indecisión. Además, investigando un poco más ví que era tinta natural y a mi, que soy bastante alérgica a algunos componentes me venía muy bien para la piel. Me decidí a encargar un par de plantillas y en 2 horas y media ya tenía mi tatuaje en el antebrazo: sencillo, bonito y efímero... Pero cada vez me gusta más, ¡quizá aparezca un día con uno de verdad!".