Beautiful trauma de Pink, entre los grandes discos de lo que queda de 2017

Se está quedando un final de año realmente interesante en lo que a lanzamientos musicales se refiere. Pink ha confirmado en sus redes sociales que el próximo 13 de octubre verá la luz su nuevo disco Beautiful trauma.

Además de ese anuncio, la solista estadounidense también ha confirmado que What about us será el single que servirá como tarjeta de presentación del que será su séptimo disco de estudio y que se estrena hoy a las 14h.

"No podría estar más entusiasmada que ahora. Estoy encantada e insanamente orgullosa de este disco. Han pasado unos años y estoy agradecida por los años que he tenido pero ahora viviré un nuevo capítulo junto a vosotros" ha explicado la cantante que pone fin a 5 años de ausencia discográfica tras The truth about love.

Al disco de Pink hay que añadirle los lanzamientos de Fifth Harmony, The Script, Efecto Pasillo, Anastacia, Pastora Soler, The Killers, Miley Cyrus, Liam Gallagher o Camila Cabello, entre otros.