Annabelle Creation es la segunda parte de Annabelle el spin off de Expediente Warren: The Conjuring. La muñeca más malrollera de todos los tiempos no podía estarse quieta en su caja y dejar de sembrar el pánico y llegará a los cines españoles después del verano y preparada para hacer sufrir en Halloween.

La producción está a cargo de James Wan quien ha estado detrás de las entregas de Expediente Warren y del primero de los spin off de la terrorífica muñeca.

En esta ocasión la historia será una precuela y contará como un fabricante de muñecas y su mujer acogen en su casa a una monja y varias niñas que han sido desahuciadas de un orfanato. Al llegar a la casa las niñas serán el objetivo de la maléfica muñeca.

Si echabas de menos a la muñeca Annabelle vuelve en octubre.

Por si a tu edad todavía echas de menos jugar con muñecas se te van a quitar las ganas a partir del 12 de octubre pues esta Annabelle Creation promete, una vez más, poner los pelos como escarpias y provocar pesadillas a los que se atrevan a pasar por el cine para ver qué es lo que tiene que contar.