Bebe Rexha y Kesha, novedades musicales de esta semana

Semana de novedades musicales. Este 11 de agosto de 2017 verán la luz nuevos discos de Bebe Rexha, Kesha, Bomba Estéreo y The Cribs.

All your fault Pt. 2, de Bebe Rexha

La cantante reedita su álbum añadiendo un extended play. Bebe Rexha ha incluido éxitos como The Way I are, con Lil Wayne.





Rainbow, de Kesha

Tercer álbum de la artista, un disco que llega tras 5 años de parón. Kesha vuelve con más fuerza que nunca y con temazos como Praying o Woman.

Este disco es el renacer de la cantante tras sus problemas con el que fuera su productor, Dr. Luke. Incluye otros temas como Learn to let go o Hymn.

Ayo, de Bomba Estéreo

Quinto álbum del grupo colombiano. Siguen con su sonido electrónico y popero que tanto les caracteriza y presentan, como primer single, Duele.





24-7 rock star shit, de The Scribs

Séptimo álbum de los rockeros. El disco ha sido grabado en tan sólo cinco días y cuenta con la colaboración en tareas de producción de Steve Albini (Nirvana). Rainbow ridge es el primer single.