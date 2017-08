¿Qué ex miembro del clan Kardashian quiere ser la nueva Nicki Minaj?

El clan Kardashian siempre es noticia, aunque ahora no se trate precisamente de ellas. Blac Chyna, la ex de Rob Kardashian ha decidido lanzarse al mundo de la música y no se ha puesto una meta sencilla precisamente.

La celebrity quiere ser la nueva Nicki Minaj y cualidades no le faltan. Ha sido la pareja del rapero, Tyga, tiene un físico similar a la cantante y su estilo es casi el mismo.

Una colaboración que marcará un antes y un después

La modelo, famosa y ahora cantante ha colaborado en el nuevo vídeo del rapero Belly. En él se puede ver a una Blac muy seductora haciendo sus primeros pinitos de lo que puede ser una gran carrera musical.

Con un estilo muy parecido al de Nicki Minaj, suponemos que quiere seguir sus pasos, dado que la popularidad de esta es altísima y triunfa allá donde va.

El vídeo, que publica el portal estadounidense TMZ, es solo un adelanto de lo que se podrá ver en los próximos días y en el que podremos comprobar si tiene futuro en este mundo.

Un salto al mundo musical muy meditado

La americana llevaba tiempo planteándose saltar a los escenarios tras su relación con Tyga. Fuentes de TMZ aseguran que Chyna ya se habría reunido con la discográfica Capitol Records con el objetivo de convencerles de que podría ser perfectamente la nueva Nicki Minaj, algo que no dudan desde la productora.

De momento, ha empezado por este vídeo y ya está triunfando en la red. Por lo que si sigue así, seguramente veamos pronto una nueva estrella nacida de la fama de las (los) Kardashian.