Un señor sirio secuestra y hackea el Facebook del cantante Raúl

Tal y como nos ha contado, y a pesar de estar en plenas vacaciones de verano, Raúl habló con un abogado que le recomendó ir a la Policía.

Dicho y hecho. El cantante acudió a comisaria.

"Cuando le dijimos que un abogado nos había dicho que teníamos que ir a la Policía la agente se puso a investigar cómo hacer la denuncia. Es un delito cibernético y digital, pero la agente no tenía ni idea".

A pesar de todo, Raúl ha presentado la denuncia a Facebook y todos sus seguidores han denunciado también la usurpación y robo de su perfil. ¿El resultado? Una ola de apoyo en el tablón de su antiguo perfil.

Raúl ha sentido en todo momento el apoyo de sus fans

Me siento desprotegido e impotente. Han violado mi intimidad

"Me he dado cuenta de que Facebook no está preparado como debería para casos como este. Después de varios días y de insistentes mensajes no he recibido respuesta alguna".

Con estas palabras se despide Raúl. El episodio, sin duda, ha afectado las vacaciones del cantante en Torremolinos.

A pesar de ello, el artista sigue luchando para que este secuestro pueda resolverse de una manera feliz.