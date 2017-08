Los Juegos Olímpicos de París podrían tener ‘e-sports’

Como ya sabéis, los e-sports no paran de crecer. Los números no mienten y es que cada año hay más gente metida en el ajo. Participantes, espectadores, comentaristas, organizadores de eventos… La industria gana volumen y repercusión, y es algo que empieza a notarse en círculos que no esperábamos.

En declaración a prensa, Tony Estanguet, co-presidente del comité olímpico de París, declaró que tiene en mente la posibilidad de incluir los e-sports en los JJ.OO de verano de 2024. “La juventud está interesada en los e-sports y ese tipo de cosas. Mirémoslo. Hablemos con ellos. Intentemos encontrar puentes.”

Los preparativos para 2024 empezarán cuando cierre el evento previsto para 2020 en Tokyo. “Todavía hay tiempo para echarle un vistazo, para interactuar, para hacerlo ocurrir.” Explicaba Estanguet. Parece que el comité olímpico tendrá la última palabra, pero tiene sentido que el evento quiera abrir miras para definir su estructura a 7 años vista. No es el primer coqueteo con los e-sports por parte de los JJOO; en verano de 2016 en Rio ya hubo un evento de exhibición que tuvo juegos como Super Smash Bros para Wii U. También se planea competición de e-sports para los Juegos Asiáticos de 2018 en Indonesia, así como la inclusión de los mismos en los juegos asiáticos de 2022 (medallas incluidas).



El caso es que las cosas caen por su propio peso. Yo no sé cuanto cobra un atleta olímpico pero ya os digo que ni quedando número 1 en todas sus disciplinas llegará a embolsar el monto que recibe un campeón de DOTA2 (creo que andaba por los 7 millones de dólares, por jugador). ¿Cómo lo veis? ¿Molaría elevar las competiciones de Street Fighter, League of Legends o Counter Strike a su categoría olímpica?