Muere Terele Pávez

"Ha dejado muchísima felicidad y amor. Siempre he dicho que si no recuerdas a alguien con una sonrisa es que algo no ha quedado bien. Siempre la recuerdo con una sonrisa". Este fue el mensaje que Carolo Ruiz, hijo de la actriz Terele Pávez, publicó en su perfil oficial de Facebook confirmando la triste noticia del fallecimiento de su madre.

Fallece la actriz Terele Pávez. Esencial en el cine español de las últimas décadas, ganó el Goya por su papel en Las brujas de Zugarramurdi. pic.twitter.com/Pi09vk1Fqd — Academia de Cine (@Academiadecine) 11 de agosto de 2017

Un derrame cerebral acabó con la vida de una de las actrices más ilustres del cine español a los 78 años de edad en el hospital La Paz de Madrid.

Nacida en Bilbao en 1939, Terele Pávez consiguió hacerse un nombre tanto en el cine, como en el teatro y la televisión. Sus primeros papeles llegaron de la mano de Luis García Berlanga con Novio a la vista (cine) y Adolfo Marsillach (teatro).

Los santos inocentes supuso su salto a la fama y Álex de la Iglesia fue su director de referencia ya que contó con ella para papeles en casi todas sus películas: El día de la bestia, 800 balas, La comunidad, El bar o Las brujas de Zugarramurdi, papel por el que consiguió el Goya a la Mejor Actriz de reparto.

Laura, del cielo llega la noche, El espontáneo, Requiem por un campesino español, Rumbo norte, Diario de invierno o Balada triste de trompeta son algunas de sus películas más recordadas que supo combinar con papeles sobre las tablas como La casa de las chivas, Madre caballo o La duquesa al hoyo... y la viuda al bollo.

La televisión también supo sacar provecho de su talento y durante años dio vida a la cariñosa abuela Pura de la familia Alcántara en Cuéntame. Buscando el norte o Manolo y Benito Corporeision fueron algunas de sus otras apariciones televisivas.

La capilla ardiente de Terele Pávez se ha instalado en el tanatorio de San Isidro para que todos los seguidores de la actriz puedan despedirse y mostrar sus condolencias como ha hecho la plana mayor del cine español.

Descanse en paz.