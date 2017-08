El gemelo de Bran Stark que ha sacudido Juego de Tronos

La clave de la séptima temporada de Juego de Tronos, la adaptación televisiva que HBO está realizando de la obra de George R.R. Martin, ha sido desvelada.

-¿Por qué estás tan serio, Bran? -Porque he tenido una visión del futuro en la que me convierto en Ramoncín y lo llevo regular. pic.twitter.com/GLigHrmbi7

Y los responsables de esta información no han sido los hackers ni otras filtraciones interesadas sino un usuario de Twitter que ha encontrado al gemelo de Bran Stark que sacudirá el hilo argumental de la serie (lo de Ned y los hijos es muy fuerte).

Y no es otro que Ramoncín, sí, el rey del pollo frito.

El tuit va camino de las 10.000 interacciones y muchos usuarios de las redes sociales se han apresurado a buscar otros parecidos razonables como el de Ramoncín Stark.