Diego Ojeda, el poeta y cantante que triunfa entre las instagramers

Su última gira ha sido un éxito por toda España, pero él sigue prefiriendo la humildad de un escritor que canta y asegura "siempre seré fiel a mi mismo y a mi esencia". Su Chica revolucionaria lleva en el bolso un libro de poemas. Quizás, uno de los suyos. Además de sus seis discos, Diego Ojeda tiene ya cuatro poemarios en el mercado. El último, 'Mi compañera Galáctica', de este mismo año.

La música de Ojeda es poesía. Canciones 'con nombre y apellidos' como nos cuenta él en exclusiva desde su tierra, Gran Canaria. Desde que diera su primer concierto en solitario en 2006, ha llenado los teatros de nuestro país. Ha colaborado con otros autores como Marwan, Rayden o Luis Ramiro y ha alcanzado el millón de reproducciones en Spotify.

Ahora está inmerso en su gira "Despedida de Amerizaje" que le llevará también a México y Estados Unidos. Lo cierto es que este éxito no sorprende, sus actuaciones son un viaje al interior de uno mismo, abrazarte con la sensibilidad, y abrirle la puerta a los recuerdos. Pero, ¿quién es Diego Ojeda?, ¿poeta?, ¿artista?

Sus letras está dotadas de una gran sensibilidad y carga personal, con la que Diego expresa sus miedos, inseguridades e interrogantes sobre la vida. Ve la música como una forma de entenderse con él mismo. "Todas mis canciones me representan, algunas mi pasado y otras mi presente, pero todas me identifican".

Lo cierto es que Diego siempre se sintió cantautor hasta que, como dice él, descubrió "el poder de la palabra escrita sin música" y poco a poco se hizo un hueco en el mundo de poesía, fundando Frida Ediciones, una editorial volcada en este género que recientemente se abre camino en otros estilos literarios. "Jamás abandonaría mi estilo por encargo", amante de la canción de autor, muestra su admiración a artistas como Silvio Rodríguez o Ismael Serrano, y por si teníamos alguna duda nos asegura que nunca dejará de lado su personalidad a la hora de cantar, pero que si la vida le pidiese un cambio, no se cerraría. "Si dentro de dos años me apetece hacer rap, igual lo hago, siempre que me lo pida el alma".