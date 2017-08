El consejo de Melendi del que nace una estrella

Hablamos con Paul Alone, ex-concursante de La Voz que tiene programado sacar un nuevo disco “no se la fecha exacta, mi música se basa en lo que vivo y no puedo vivir más rápido para tener más letras”.

Paul siempre se sintió músico, pero se atrevió con la canción de autor tras la ruptura con su ex-novia, no hay mal que por bien no venga, gracias a tu fracaso amoroso ¡¡¡hoy podemos escucharte!!!

"Como Camarón" - Estopa by Paul Alone.

Viviendo siempre entre Londres y Pamplona, su ciudad natal, es un trotamundos que ahora tiene como meta conquistar al público español, mientras trabaja en una agencia de publicidad en Barcelona.

Su experiencia en la voz, tuvo subidas y bajadas, y no fue al 100% gratificante para nuestro artista, pese a eso, deja algo claro “Melendi es de las mejores cosas que me llevo de esta etapa, él fue el que me dijo que apostase por la música en español”, incluso le dio la oportunidad de canatr junto a él en el concierto que dio en Barcelona este mes de Mayo.

Paul y Melendi, Mayo 2017, Barcelona.

Durante la entrevista, que esta vez nos concede desde Londres, nos habla de los amigos que la música le ha dado: “he conseguido juntarme con gente muy parecida a mi, y con objetivos similares” destacando entre ellos a Adri Roma (cantante del grupo Marlon).

Su voz ronca y su estilo tan marcado da pie a comparaciones y Paul, orgulloso, presume de ellas: “que me comparen con Sabina no me enfada, al revés, pero es una responsabilidad”, ya que es uno de sus referentes.

¿Que canta Paul Alone? En su instagram podemos encontrar covers de canciones como “Dulce introducción al caos” de Extremoduro, “We are young” de Fun o “Puede ser” de Dani Martin o Amaia Montero. En su Spotify tiene ya tres álbumes, con canciones que superan las trescientas mil reproducciones.