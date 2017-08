Coldplay, Carlos Jean y Monarchy: ¿dentro o fuera de la lista el sábado?

Tras el cambio de quincena de agosto muchos han regresado de sus vacaciones, otros las han cogido ahora, pero la lista de LOS40 no descansa y de cara a este próximo sábado tres grandes temas parten como candidatos.

El giro a la electrónica de Coldplay, palpable ya en Something just like this (su tema junto a The Chainsmokers), se confirma con Miracles (someone special), la canción que han grabado con Big Sean, también incluida en su EP Kaleidoscope.

A la banda de Chris Martin la conoces de sobra, pero a quien tal vez aún no tengas fichado es a Big Sean, un rapero nacido en California pero crecido en Detroit (como Eminem), que ha viene apadrinado por el mismísimo Kanye West.

Usa el HT #MiVoto40Coldplay si quieres que su colaboración entre en lista en sábado.

De los siguientes aspirantes se ha dicho que son los nuevos Daft Punk; en parte por su música electrónica, en parte porque también suelen cubrir sus rostros para que su música tenga todo el protagonismo. Hablamos de Monarchy.

Desde que empezaran a hacer música en 2009, Ra Black y Andrew Amstrong no han parado de ganar adeptos entre los aficionados a la música de baile, y este pasado fin de semana fueron invitados especiales en el festival Sonorama. Ahora pueden consolidar su carrera con Hula hoop 8000, el tema que puede entrar en la lista si recibe apoyos suficientes con #MiVoto40Monarchy.

Y cerrando el trío de candidatos tenemos a Carlos Jean, que de música electrónica también sabe un rato.

Músico insaciable y sagaz productor, está claro que a Carlos no se le ha pasado por alto el auge de la música funky, y ha impregnado su nuevo single, Dancing on Mars, de este ritmo endiablado.

A Jean le va sobre ruedas y podría regresar a la lista que tantas alegrías le ha dado con este tema, pero para eso tienes que apoyarle con el HT #MiVoto40CarlosJean. ¡Suerte a todos!