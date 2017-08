Gianluca Vacchi (el nuevo amigo de Luis Fonsi) ahora mola pero… ¿Le has visto hace 10 años?

Gianluca Vacchi se ha convertido en un personaje público a base del éxito no como empresario multimillonario, sino como influencer en Instagram.

Desde muy pequeño se interesó por los negocios familiares que le ayudaron a forjar su fortuna y participó en el consejo de dirección de varias empresas italianas. Pero parece que un buen día se dio cuenta de que tanto trabajo no le estaba dejando disfrutar de la vida y dio un giro radical a su día a día.

Ahora trabaja como DJ y está enfocado en la música. Primero lo petó en redes con sus sorprendentes coreografías que pocos podrían esperar de un cincuentón.

Traicionera...😂 @jogiorgiajo @sebastianyatra #traicionera #gvlifestyle Una publicación compartida de Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 16 de May de 2017 a la(s) 1:39 PDT

Siempre luciendo moreno, haciendo alarde de su vida de lujos y bailando a ritmo de los éxitos del reggaeton. Así conocimos a este italiano que ahora disfruta trabajando como DJ.

Tarantella... #gvlifestyle Una publicación compartida de Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 12 de Ago de 2017 a la(s) 2:40 PDT

Pero no es oro todo lo que reluce y, como publican varios medios, le acaban de embargar muchas de sus propiedades por no hacer frente a las importantes deudas que tiene. Claro que parece no preocuparle.

Pero, algunos nos preguntamos, ¿siempre fue así Gianluca Vacchi?... La respuesta es un rotundo… ¡No!

No hay más que ver unas fotos que se han recuperado ahora de una entrevista que hizo en 2008 y que distan mucho del italiano que conocemos hoy en día y que comparte fiestas con J Balvin o Luis Fonsi.

Hace una década se asemejaba más a la imagen que podemos tener de un empresario de éxito. Trajeado, con melenita de triunfador y un físico agradable pero no exuberante como el que luce ahora.

Está claro que ha ganado con los años y que ahora no se parece en nada al Vacchi trabajador que se labró una fortuna trabajando en diferentes empresas de éxito.

Eso sí, hay algo que nunca ha cambiado y es su ansia por alardear de los lujos que le permite el mucho dinero que parece que tiene (o no, quién sabe).

Difícil creer cómo lucía antes Gianluca Vacchi, el millonario italiano más famoso de las… https://t.co/cecB1bttRz pic.twitter.com/p4xZfx3GF4 — El Diario 24 Horas (@ElDiario24hrs) 15 de noviembre de 2016

El caso es que ha decidido centrarse en la música. Primero le conocimos bailando. Luego le vimos en el último vídeo de J Balvin y ahora está a punto de publicar su propio tema: Viento.

Viento is coming.. @spinninrecords @nicolazucchi #viento #gvlifestyle Una publicación compartida de Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 9:50 PDT

Y por si fuera poco por cambiar, ha cambiado hasta de chica. Ahora se deja ver por lugares como Marbella con Ariadna Gutiérrez, la Miss Colombia 2014 que fue coronado por error como Miss Universo en 2015.

Para qué engañarnos, nos gusta mucho más el Vacchi de ahora que promete dejarnos muy buenos momentos y que se ha convertido en todo un personaje que presume de un estilo de vida propio que nos hace mucha gracia.