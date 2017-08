Resuelto el caso del vestido desaparecido de Paula Echevarría

Este verano Paula Echevarría ha tenido que buscarse nuevos compañeros de vacaciones tras su separación (nadie sabe si definitiva) de Bustamante.

Los posados de ‘happy family’ en Ibiza han dejado paso a unos más solitarios, en familia, eso sí, pero sin la figura paterna. La familia ha seguido siendo el centro de sus días estivales pero también ha habido tiempo para las amigas.

Una de ellas es Alicia Hernández, una de las fundadoras de Dolores Promesas, la firma que llena gran parte del armario de la actriz. Está claro que ambas tienen gustos parecidos.

Si a Paula le gustan los vestidos que diseña su amiga, a Alicia le gustan los que luce ella aunque no lleven su sello. Por eso, no dudó en ‘agenciarse’ uno de The Hip Tee con el que ha posado este verano.

Algunos nos preguntamos, ¿cómo será la maleta de vacaciones de Paula? ¿O habrá que hablar en plural, maletas? Porque claro, teniendo en cuenta la de posados que publica en su Intagram, tiene que ir bien surtida.

Por eso quizás, no se haya dado cuenta de que le faltaba uno de ellos. Es su amiga la que ha confesado a través de las redes sociales.

Este palabra de honor blanco con estrellas parece que tiene nueva dueña y parece que no le ha importado demasiado. “Ya decía yo”, contestaba Paula en el muro de su amiga junto a caritas partiéndose de risa.

Está claro que por ropa no van a discutir. Así de feliz parece que ha llegado Paula a los 40 que celebraba hace unos días con felicitación de su todavía marido y todo. ¿Habrá reconciliación después del verano?