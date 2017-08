Ariana Grande, ¿podría ser parte de Spice Girls?

Hace 20 años el mundo quedaba boquiabierto con el primer álbum de Spice Girls, la girl band que marcó una generación y que hizo creer a muchas niñas en el poder de las mujeres.

Han pasado dos décadas y muchos años con el grupo inactivo pero eso no ha hecho que el mundo se olvide de él.

En ese eterno debate de si el grupo debería volver o no y en algún no muy afortunado intento, lo cierto es que nos ha dado por fantasear con el regreso del grupo pero con nuevas voces.

Un fichaje seguro sería el de Ariana Grande. Ha colgado en Instagram un fragmento del estribillo de uno de los clásicos de la girl band, Say you’ll be there. Un acústico en el cuarto de baño que como casting nos sobra.

También podrían unirse a la banda Charli XCX y Halsey, que hace unos días compartían escenario en Lollapallooza para ofrecer su propia versión de Wannabe.

Un tema que sirvió de himno para una generación de chicas y que ha trascendido más allá. No hay más que ver a ‘influencer’ como Lele Pons que era un bebé cuando salió la canción pero que aun así la conoce de sobra como demuestra en uno de sus últimos vídeos en el que quiso rendir homenaje a la banda.